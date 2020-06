La Juventus ha raggiunto l’accordo con Arthur per il trasferimento a Torino: il brasiliano firmerà un quinquennale, ecco i dettagli.

La trattativa infinita fra i bianconeri ed il Barcellona è, finalmente, giunta al termine: Arthur Melo sarà un nuovo giocatore della Juventus. L’ex giocatore del Gremio si è definitivamente convinto e, nella giornata di oggi, ha raggiunto l’accordo con ‘Madama’. La Juventus, dal canto suo, ha trovato quello che potrebbe essere un pilastro del centrocampo per i prossimi anni. Contestualmente, Pjanic è sempre più vicino al passaggio in blaugrana. Paratici oggi ha definito il contratto che legherà Arthur al club piemontese.

Calciomercato Juventus, accordo con Arthur | Pronto un quinquennale!

Secondo quanto riferito da Romeo Agresti di ‘Goal’, la Juventus nella giornata di oggi avrebbe raggiunto l’accordo con Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano firmerà un quinquennale a 5 milioni netti più bonus a stagione, destinati a salire negli anni fino ad arrivare a 7 milioni. Un trattamento da top assoluto, quello riservato dalla Juventus al giocatore del Barcellona: un chiaro segnale relativo alla fiducia dei bianconeri.

Nella giornata di oggi i bianconeri hanno trovato l’accordo definitivo con l’entourage di Arthur per il contratto. Domenica, invece, il brasiliano è atteso per le visite mediche, preventive alla firma e all’ufficialità. Arthur si metterà a disposizione dello staff medico della Juventus, così come farà parallelamente Pjanic con il Barcellona. L’affare fra i due club, insomma, è in dirittura d’arrivo e nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le tanto attese ufficialità.

