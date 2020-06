La Juventus deve prendere un nuovo bomber considerato che Higuain andrà via nella prossima sessione di calciomercato. Possibile maxi affare col Napoli

Il divorzio tra Higuain e la Juventus è inevitabile. Le strade tra l’argentino e il club bianconero si divideranno, stavolta definitivamente, nella prossima sessione di calciomercato. Possibile un ritorno in Patria del classe ’87, magari proprio al River Plate in cui si è fatto conoscere e apprezzare molti anni fa prima dello sbarco in Europa. In tal caso, però, dovrebbe accettare una riduzione del suo ingaggio da 7 milioni e passa senz’altro fuori dalla portata della società di Buenos Aires. Nell’operazione potrebbe finire un talento dei ‘Millonarios’ e toccare almeno e in qualche modo i 18 milioni di euro, la cifra che consentirebbe alla società presieduta da Andrea Agnelli di registrare una plusvalenza.

Calciomercato Juventus, Milik e non solo: super scambio col Napoli

Per sostituire Higuain, anche per una questione economica (il bilancio piange…), la Juventus sembra aver scelto Arkadiusz Milik. Col bomber polacco, che peraltro l’ha castigata ai rigori in finale di Coppa Italia, avrebbe già da tempo un accordo di massima sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro l’anno. Per questo motivo non vuole rinnovare il suo contratto col Napoli in scadenza fra dodici mesi. Visto l’ostacolo fronte prolungamento, il club di De Laurentiis si è detto disposto a venderlo ma non a svenderlo: la richiesta tocca infatti i 40 milioni, cifra che Paratici non vuole tirare fuori.

Il Cfo juventino pensa quindi di inserire il cartellino di un giocatore non rientrante nei piani futuri, nella fattispecie Bernardeschi, nome che non dispiacerebbe a Gattuso. Ma occhio anche a Romero… L’affare ha possibilità di allargarsi includendo altri due giocatori, dietro la spinta dei rispetti agenti: Raiola, il quale sa che non c’è futuro per il ragazzo a Torino, per Luca Pellegrini e Jorge Mendes per Fazi Ghoulam, ormai da tempo ai margini e con delle chance di rilancio con Sarri. Così lo scambio sarebbe maxi e pure alla pari, per una cifra complessiva di 60 milioni di euro.

