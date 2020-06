Milan-Roma, le ultime: Ibrahimovic ci sarà!

Milan-Roma, buone notizie per i rossoneri: Zlatan Ibrahimovic sarà a disposizione di Stefano Pioli per la sfida con i giallorossi

Ottime notizie per il Milan, in vista del match di domenica alle ore 17.15 contro la Roma. Zlatan Ibrahimovic si è infatti allenato in gruppo con i rossoneri, così come Simon Kjaer, che era uscito contro il Lecce per un colpo al ginocchio. Il difensore danese dovrebbe ritrovare subito il posto al centro della difesa, per quanto riguarda lo svedese difficile vederlo in campo dall’inizio. Ma a questo punto il tecnico milanista Pioli conta di averlo almeno tra i convocati, portandolo in panchina per entrare magari a gara in corso e dare una mano alla squadra. La sfida con i giallorossi è cruciale per il Milan per rilanciare le proprie ambizioni di Europa League.

