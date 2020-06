Inter, tre giornate a Skriniar | Club furioso: ecco la decisione

Altri guai per Antonio Conte, dopo gli infortuni arriva anche l’espulsione del difensore: la società è furiosa e decide di prendere provvedimenti

Oltre al danno anche la beffa. L’Inter nell’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo è riuscita a portare a casa solamente un punto, sprecando tantissime occasioni da gol, impossibile non pensare a quella di Gagliardini a porta vuota. Nel finale di partita i nerazzurri sono rimasti in dieci per l’espulsione di Milan Skriniar. Società furiosa e provvedimenti in arrivo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, sorpasso alla Juventus | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Marotta gli dice addio | Firma UFFICIALE

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, svolta Kumbulla | C’è l’incontro!

Inter, società furiosa con Skriniar: niente ricorso e multa per il difensore

Pareggio con goleada per l’Inter a San Siro contro il Sassuolo. La partita terminata 3-3 ha evidenziato molte lacune difensive, oltre alle tantissimi occasioni da rete mancate. Al minuto 82 della partita, Milan Skiriniar commette fallo ed incassa il secondo giallo. Nell’uscire sembrerebbe che il difensore abbia detto qualche parola di troppo all’arbitro e questo gli è costata la squalifica per tre giornate decisa dal giudice sportivo. Così, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i nerazzurri avrebbero deciso di non fare ricorso per la squalifica del centrale. Anzi, sembrerebbe essere davvero infuriata per il comportamento del difensore, per il quale sarebbe in arrivo una pesante multa.

Altra ingenuità dunque del centrale difensivo interista che quest’anno non sta sicuramente vivendo una delle sue migliori stagioni. Per Antonio Conte invece arriva l’ennesima brutta notizia dopo i tanti infortuni. Dopo aver reinventato il centrocampo a causa delle molte assenze, ora dovrà anche trovare un modo per schierare una difesa rocciosa senza Skriniar, che salterà i prossimi impegni contro Parma, Brescia e Bologna.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Conte nel mirino | Nuovo ‘scontro’ in vista!