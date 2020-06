Serie A, possibilità di vedere le partite in chiaro | Annuncio di Spadafora

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dato un importante annuncio riguardo alla possibilità di vedere in chiaro le partite di Serie A.

Una delle battaglie che Vincenzo Spadafora ha preso maggiormente a cuore è quella delle partite in chiaro in Serie A. La volontà del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport è quella di dare a tutti la possibilità di seguire la propria squadra del cuore, senza doversi recare in luoghi d’aggregazione. La ratio è quella di limitare al minimo la possibilità di creare assembramenti. In serata, Spadafora ha dato un importante annuncio al riguardo.

Serie A, Annuncio di Spadafora | “Gol in chiaro per tutte le partite”

Sul proprio profilo Facebook, Vincenzo Spadafora ha dato un importante annuncio sulla Serie A. Il Ministro dello Sport ha dichiarato: “Fino al termine del campionato ci sarà un’importante novità. Oltre alle solite finestre del mercoledì e della domenica, si aggiungerà la possibilità di trasmettere i gol e le immagini salienti in chiaro, ogni giorno in cui ci saranno le partite, sui canali Rai dalle 21.30 e sui canali Mediaset dalle 23.45”.

Un accordo raggiunto anche grazie alla collaborazione di tutte le parti in causa, come ribadito da Spadafora. “Ringrazio la Lega Serie A, Sky, Dazn, Rai e Mediaset per la disponibilità. Un modo concreto per offrire ai tanti appassionati la possibilità di vedere le immagini del campionato italiano a pochi minuti dal fischio finale. Questo è stato possibile anche grazie alle interlocuzioni con Agcom e Agcm”. Una vittoria per il Ministro dello Sport, che si è battuto a lungo per ottenere questo tipo di soluzione.

Buone notizie per gli appassionati: come annunciato da Spadafora, ci sarà la possibilità di vedere i gol in chiaro di tutte le partite fino al termine del campionato.

RM

