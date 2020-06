Calciomercato, futuro Cavani | L’offerta più alta arriva dalla Serie A!

Il futuro di Cavani, ormai al passo d’addio con il PSG, appare ancora molto incerto: dall’Uruguay rivelano che l’offerta più alta arriva dalla Serie A.

La gloriosa campagna francese di Edinson Cavani è giunta al termine: l’attaccante non rinnova ed il 30 giugno lascerà il PSG in maniera definitiva. In Ligue 1 ha dimostrato, ancora una volta, di essere uno dei migliori bomber presenti sulla scena calcistica mondiale. A 33 anni, però, Cavani sente di avere ancora molto da dare ed è alla ricerca di una nuova intrigante avventura. Dall’Uruguay, nel frattempo, hanno rivelato che ad oggi l’offerta più alta pervenuta all’ex attaccante del Napoli arriva proprio dalla Serie A.

Calciomercato Roma, dall’Uruguay | L’offerta più alta per Cavani è dei giallorossi!

In Europa sono diversi i club che ambiscono ad Edinson Cavani, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Secondo quanto rivelato da ‘Sport890’, emittente televisiva uruguaiana, al momento l’offerta più alta presentata per l’attaccante sarebbe quella della Roma. I giallorossi, che sono vicini all’accordo con Pedro, potrebbero mettere a segno anche il colpo Cavani a parametro zero. Il club capitolino, così, anticiperebbe la concorrenza di Juventus, Inter e Napoli.

Anche i bianconeri, infatti, starebbero pensando a Cavani per sostituire Higuain: l’argentino, a Torino, ha le valige in mano. E pure Inter e Napoli stanno monitorando la situazione dell’uruguaiano, che significherebbe un ulteriore rinforzo per i propri attacchi. Ad avere la meglio, però, potrebbe essere proprio la Roma. L’offerta dei giallorossi per Cavani, al momento, sembra essere la migliore: oltre ad essere la più allettante a livello economico, nella Capitale il bomber potrebbe avere un ruolo da protagonista. L’anno prossimo i giallorossi potrebbero vedere convivere nel proprio attacco Cavani ed Dzeko: uniti nel nome e, forse, nella maglia.

