Calciomercato, il Real Madrid fa sul serio | 90 milioni in Serie A!

Scende in campo Florentino Perez per il Real Madrid, offerta monstre alla Lazio: sul piatto 90 milioni di euro per Milinkovic-Savic

Dalla spagna arriva la notizia bomba. Il Real Madrid scende in campo e punta il mirino su un obiettivo dalla Serie A: Milinkovic-Savic. Stando a quanto riportato da Don Balon, infatti, nonostante il serbo non sia un obiettivo primario per i ‘blancos’, il patron ne sarebbe affascinato a tal punto da formulare un’offerta incredibile per la Lazio. Il numero uno dei ‘galacticos’ aveva già chiesto di lui dopo il Mondiale di Russia 2018, ma i biancocelesti non hanno voluto saperne all’epoca. Dopo un paio di stagioni il club della capitale spagnola è tornato con prepotenza alla carica per strappare un grosso colpo alle concorrenti europee e soprattutto in Serie A, con Inter e Juventus in prima fila.

Milinkovic-Savic, Perez pronto a lanciare la sua offerta

La dirigenza avrebbe intenzione di favorire l’arrivo di Milinkovic-Savic in Spagna inviando un’offerta da ben 90 milioni di euro alla Lazio. Una cifra apparentemente irrinunciabile, ma che è comunque ben lontana dai 120 milioni che i biancocelesti chiedevano fino a poco tempo fa. Florentino Pérez lo apprezzerebbe davvero tanto e presto potrebbe scendere in campo con un’offerta ufficiale nei confronti del venticinquenne. Non sembrerebbe altrettanto affascinato dal possibile affare Zinedine Zidane.

L’allenatore francese, pur non mettendo in dubbio le immense qualità di Sergej, riterrebbe tuttavia che a certe cifre si possano trovare elementi migliori sul mercato. Insomma, il Real Madrid pare pronto a sferrare il suo attacco. Toccherà a Lotito fare una scelta.

