Calciomercato Milan, addio Ibrahimovic: Raiola lo offre al top club

Calciomercato Milan, il futuro di Ibrahimovic lontano dai rossoneri: si muove Raiola, che propone lo svedese ad un top club per l’ultimo contratto

Finale di stagione ad alta tensione per il Milan, che per costruire il futuro su basi solide deve provare a raggiungere l’Europa League. I rossoneri hanno ripreso in campionato con il piglio giusto, vincendo nettamente 4-1 contro il Lecce. Ora, con la Roma, servono conferme. Match di vitale importanza contro i giallorossi per dare sostanza alle ambizioni di qualificazione europea, nel finale di stagione Pioli spera di avere a disposizione il faro Ibrahimovic. Dallo svedese passano buona parte delle sorti del Diavolo.

Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic: la mossa di Raiola

Intanto, si continua a discutere del futuro del centravanti, come noto ancora in bilico. Per l’attaccante c’è un’opzione per il rinnovo per un’altra stagione, ma qualsiasi discorso è stato rinviato, almeno in via ufficiosa, a fine campionato. La società vuole avere il quadro completo della situazione prima di decidere, sia in merito all’arrivo di Rangnick sia in merito alla qualificazione europea. Ma l’addio potrebbe esserci in ogni caso. Raiola infatti avrebbe preso in mano la situazione.

Stando a ‘DiarioGol’, infatti, il procuratore avrebbe proposto il giocatore al Real Madrid, per strappare un ultimo grande contratto. La richiesta di ingaggio sarebbe oltretutto abbastanza contenuta, solo due milioni di euro. Anche se Florentino Perez, presidente delle Merengues, non sarebbe particolarmente convinto. L’età di Ibra e i dubbi sul suo carattere particolarmente ‘forte’ non entusiasmerebbero Perez, che dunque sarebbe orientato a dire di no alla proposta.

