Una svolta inattesa nel futuro di Cristiano Ronaldo, in vista del calciomercato estivo: novità importanti in casa Juventus

Una Juventus che, finita questa stagione, guarderà al futuro con un rinnovo importante alla rosa di Sarri. Cammino in campo che proseguirà dal match contro il Lecce e che potrebbe portare i bianconeri ad una mini fuga su Lazio ed Inter. Dal campo al calciomercato, continuano a rincorrersi voci sul destino di Cristiano Ronaldo: l’asso portoghese è sempre più lontano dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, c’è la telefonata: Ronaldo verso l’addio

Dopo sole due stagioni, ad in anticipo di un anno sul contratto, Cristiano Ronaldo e la Juventus avrebbero deciso di dirsi addio. Un sentore che viene confermato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, con una suggestione a sorpresa nel futuro del gioiello portoghese. Nella giornata di ieri, infatti, Sir Alex Ferguson avrebbe chiamato il suo ex pupillo per convincerlo a tornare in Premier League. L’idea, in casa Manchester United, sarebbe quella di affidare le chiavi della squadra CR7 per le prossime due stagioni.

Un invito che vedrebbe il benestare di Ronaldo, da sempre tentato dal romantico ritorno in Premier, sponda ‘Red Devils’. Se l’opzione MLS resta viva per il futuro, negli ultimissimi anni della carriera del numero 7, adesso la scelta ricadrebbe proprio sul Manchester United pronto a credere ancora una volta nel talento di Funchal. Lo United vuole rilanciarsi e Ronaldo sarebbe quindi il simbolo del ritorno, in grande stile, del top club inglese.

Ferguson, che ha portato Ronaldo ad una maturazione importante sin dai 19 anni, è come un padre putativo per l’asso della Juventus. Le parole dello scozzese potrebbero fare breccia nei desideri di Cristiano: la permanenza in bianconero è sempre più lontana. Il futuro si chiama, ancora una volta, Manchester United.

