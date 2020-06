Calciomercato Juventus, sfuma definitivamente, almeno per questa stagione, il colpo da sogno in attacco: l’annuncio del bomber

La Juventus è scatenata sul mercato in questi giorni. I bianconeri accelerano per mettere a segno le prime trattative ed avvantaggiarsi in vista dell’apertura ufficiale della finestra delle trattative. Un calciomercato da tempi e ritmi piuttosto strani, con le gare decisive di campionato ancora in corso, ma non potrebbe essere altrimenti. Il calciomercato ‘ufficiale’ durerà soltanto un mese, le dirigenze cercano di imbastire quanto prima i trasferimenti. In qualche caso, anche per motivi di bilancio. Juve che in ogni caso ha ormai in pugno Arthur e mette nel mirino anche altri giocatori importanti.

Calciomercato Juventus, Haaland: “Resto al Borussia Dortmund”

Per quanto riguarda uno dei sogni di mercato bianconeri, però, sembra proprio non esserci nulla da fare. Parliamo di Erling Haaland, la principale rivelazione di questa stagione agonistica. Il giovane norvegese ha iniziato stupendo tutti con la maglia del Salisburgo, continuando a mantenere medie realizzative elevatissime anche dopo il passaggio al Borussia Dortmund. Il fatto che l’attaccante classe 2000 si sia trasferito in Germania solo a gennaio non scoraggia le big europee, che vorrebbero mettere le mani su di lui. Ma è lo stesso Haaland a gelare tutti.

In un’intervista alla testata tedesca ‘Waz’, il giocatore spiega: “Sono in uno dei più grandi club al mondo e sono appena arrivato. Ho firmato un contratto lungo, per questo non penso proprio ad andare via. Non penso troppo al futuro, voglio vivere il presente qui e ora e fare ciò che è meglio per la mia carriera. Spero di vincere presto il titolo col Borussia”.

