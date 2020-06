La Juventus è concentrata sul campionato mentre la società è pronta a colpi importanti per il prossimo calciomercato. In arrivo una nuova firma

Non è ancora giudicabile la stagione della Juventus, che ha fallito due obiettivi ma può ancora dire la sua in Serie A prima e in Champions League poi. La compagine bianconera occupa attualmente la prima posizione in campionato ed ha un distacco di quattro punti sulla Lazio e ben otto sull’Inter.

Mancano però ancora 11 giornate e, almeno per i biancocelesti, tutto può ancora succedere. Nella massima competizione europea invece si ripartirà ad agosto con il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione, con la quale bisogna ribaltare la sconfitta per 1-0 nell’andata. Intanto la società non si ferma e continua a lavorare sul calciomercato.

Calciomercato Juventus, non solo Arthur: vicino anche Nzouango

I bianconeri sono ormai a un passo dall’ingaggio di Arthur dal Barcellona in cambio di Miralem Pjanic, ma questo non è l’unico colpo a cui si sta lavorando. Ci sono anche tante altre trattative in corso e si cercherà di giocare in anticipo per costruire la squadra già prima dell’apertura del mercato.

Secondo quanto riportato da TodoFichajes, sarebbe a un passo la firma del giovane difensore centrale Felix Nzouango, di proprietà dell’Amiens. Il francese è un classe 2003 molto promettente e probabilmente il suo trasferimento diventerà ufficiale nei prossimi giorni.

Le sue prime avventure saranno probabilmente nel settore giovanile, ma se dovesse sorprendere non è escluso qualche inserimento da subito in prima squadra.

