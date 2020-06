Il calciomercato della Juventus vedrà l’approdo di Pjanic al Barcellona con Arthur in bianconero: reazione shock dalla Spagna

La Juventus può dare una scossa al suo campionato. Stasera, contro il Lecce, la possibilità per la squadra di Sarri di allungare chiudere virtualmente il campionato. Dal campo al calciomercato, avanza spedita la trattativa che dovrebbe vedere l’approdo di Arthur in bianconero: crescono le polemiche in Spagna per lo scambio con Pjanic. Ecco cosa sta accadendo.

Calciomercato, Arthur alla Juventus: reazione furiosa dalla Spagna

Una trattativa che, a quanto pare, non è andata giù a molti in Spagna. Dall’ex leggenda del Barcellona Xavi che si è detto perplesso sull’affare che i catalani sono pronti a chiudere fino a Casemiro. Il centrocampista brasiliano, secondo quanto riportato da ‘Defensa Central‘, non avrebbe preso bene lo scambio tra bianconeri e blaugrana. Il brasiliano del Real ha giocato in più occasioni con Arthur in nazionale ed ha una grande stima del connazionale, nonostante la rivalità di club.

Secondo fonti vicine al club di Florentino Perez, alla notizia dello scambio Pjanic-Arthur il 14 madridista avrebbe esclamato: “E’ una grande m**a del Barcellona!“. Sono tanti i dubbi sollevati dai media spagnoli sull’affare, vista anche la grande differenza d’età tra i due calciatori. Pjanic ha già 30 anni mentre Arthur, a 23, ha ancora ampi margini di crescita.

Discussioni che proseguiranno fino al momento dell’ufficialità, dunque: la Juventus è pronta ad abbracciare Arthur, con buona pace di Casemiro.

