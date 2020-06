Calciomercato Inter, svolta clamorosa | Hakimi ad un passo! Cifre e dettagli

Colpaccio dell’Inter, trattativa in fase di chiusura con il Real Madrid. I nerazzurri portano a casa il terzino per 40 milioni di euro. Arriva Hakimi

Trattativa avviata per l’Inter, colpo in chiusura con il Real Madrid. E’ quanto rivelato da Sky Sport, secondo cui la trattativa tra nerazzurri e blancos per Achraf Hakimi sarebbe in stato avanzato. Ci sarebbe infatti da discutere soltanto degli ultimi dettagli dell’affare, il cui ammontare sarebbe di ben 40 milioni di euro. Il terzino si unirebbe così al club di Antonio Conte a titolo definitivo.