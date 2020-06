L’Inter starebbe facendo le proprie valutazioni in vista della prossima stagione. La società nerazzurra vuole giudicare il lavoro di Conte: Marotta riflette, tre nomi

Una stagione tra alti e bassi. Dopo un inizio davvero entusiasmante al primo anno di Antonio Conte, l’Inter ha subito numerosi colpi d’arresto a causa di rotazioni non perfette. Tutto è dipeso dalla composizione della rosa tra titolari e seconde scelte: la qualità dei calciatori non è stata perfettamente omogenea e così lo stesso allenatore nerazzurro ha avuto mille difficoltà. Ma l’amministratore delegato, Beppe Marotta, starebbe riflettendo in vista del’immediato futuro: come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” al momento non è ancora arrivato il tempo dei bilanci.

Calciomercato Inter, addio Conte: tre profili

Nonostante l’arrivo di Conte in panchina, la squadra nerazzurra è distante ben otto lunghezze dalla capolista Juventus. E così sarebbero sorte delle riflessioni per il futuro: il primo nome porta a Massimiliano Allegri visti gli ottimi rapporti tra l’allenatore livornese e lo stesso Marotta. Poi ci sarebbe subito “El Cholo” Simeone che piace molto alla famiglia Zhang; infine, come outsider potrebbe esserci anche l’ex tecnico del Barcellona Valverde.

Al momento un addio di Conte, però, resta improbabile a meno di clamorosi colpi di scena. L’Inter avrebbe così intenzione di continuare il progetto tecnico con l’allenatore leccese, voglioso di colmare il gap con la Juventus.

Momenti di riflessione in casa nerazzurra con la possibilità di arrivare a nuovi scenari davvero impensabili.

