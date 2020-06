Calciomercato Juventus, Sarri su Arthur e Pjanic | E attacca Setien

Calciomercato Juventus, il tecnico Sarri fa chiarezza sulle voci di mercato e sul futuro di Miralem Pjanic e del blaugrana Arthur In un giugno sempre più rovente per la Juventus, tra voci di mercato, sconfitta in Coppa Italia e ripresa del campionato, Maurizio Sarri non sembra indietreggiare di un millimetro, soprattutto nel corso delle sue uscite mediatiche. Uno spirito che il tecnico bianconero ha mantenuto anche nel corso della conferenza stampa di vigilia alla sfida contro il Lecce, dove ha risposto senza troppi giri di parole sul possibile scambio tra Pjanic e Arthur con il Barcellona. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma sulla fascia | Cash e scambio Juventus, Sarri: “Pjanic a disposizione. Non parlo di Arthur…” e poi l’attacco a Setien

“In questo momento non so quale sia la situazione di Pjanic – ha spiegato Sarri in conferenza stampa – So solo che facciamo pieno affidamento su di lui, è un calciatore a disposizione del club. Sta uscendo da una fase delicata, ma sta crescendo nel tempo ed è un elemento preso sempre in massima considerazione”. Poi, il tecnico della Juventus si è spostato sul tema Arthur: “E’ un giocatore del Barcellona, non parlo di lui. Mi farebbe brutto, quando Setien lo ha fatto di Pjanic non mi è piaciuto affatto”.