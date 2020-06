Calciomercato Juventus, il padre del giovane Ansu Fati fa chiarezza sul suo futuro: i bianconeri restano alla finestra

Giovane, di talento e con già una fila di top club ad ammirarlo: Ansu Fati ha stregato tutti nella sua stagione di debutto con il Barcellona, rubando spesso la scena ai suoi colleghi più illustri. Lo spagnolo classe 2000 è finito nella wish list dei maggiori club continentali, finendo nell’orbita della Premier League (Manchester United su tutte) e di quella della Serie A, con la Juventus che resta alla finestra per lui. Un interesse diffuso quello per Ansu Fati, che ha portato il padre del giovane spagnolo a dover fare chiarezza sul suo futuro.

Juventus, il padre di Ansu Fati: “Felici al Barcellona, non c’è nulla con il Manchester United”

“Il Manchester United? Non c’è nulla di vero, Ansu è felicissimo al Barcellona – ha rivelato Bori Fati durante una lunga intervista con El Larguero – “Mio figlio è paziente e attende di avere le sue chances con i blaugrana, sa di giocare con i migliori giocatori al mondo e con il migliore di sempre (Leo Messi ndr). Tutta la nostra famiglia è contenta di restare qui. Davanti a sé ha due campioni come Griezmann e Suarez, ci sta che non giochi sempre dal primo minuto”.

Scacciato dunque qualunque rumors di mercato: lo United dovrà farsi da parte, così come le altre pretendenti: la Juventus resta alla finestra, nella speranza che Ansu Fati possa presto cambiare idea.

