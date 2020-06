Calciomercato Napoli, proposta a sorpresa di Callejon | I dettagli

Il contratto di Callejon andrà in scadenza il 30 giugno: l’attaccante iberico avrebbe avanzato una proposta shock al Napoli per terminare la stagione.

Il legame instaurato da José Maria Callejon con la squadra e la città di Napoli è davvero speciale. Le lacrime al termine della finale di Coppa Italia, vinta contro la Juventus, hanno dimostrato tutto l’affetto dello spagnolo per la maglia azzurra. Callejon, infatti, non rinnoverà con il Napoli e andrà in scadenza di contratto al 30 giugno. Oggi però, l’ex Real Madrid, avrebbe avanzato una clamorosa proposta alla dirigenza partenopea.

Calciomercato Napoli, proposta di Callejon | Giocare ‘gratis’ gli ultimi mesi

L’amore di Callejon per il Napoli si potrebbe essere trasformato in un ultimo grande gesto. Secondo quanto rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, lo spagnolo avrebbe annunciato alla società di essere disposto a giocare ‘gratis’ nei mesi di luglio e agosto. La volontà di Callejon sarebbe quella di portare a termine la Serie A e la Champions League di quest’anno. L’ultimo atto d’amore dell’esterno spagnolo per la città campana avrebbe davvero del clamoroso.

RM

