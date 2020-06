Calciomercato Milan, ora è ufficiale | Rinnovo fino al 2024

Il Milan del futuro inizia a prendere corpo: dopo l’arrivo di Kalulu, i rossoneri ufficializzano anche il rinnovo dell’attaccante fino al 2024.

Mentre la compagine di Pioli cerca di concludere il campionato nel migliore dei modi, la dirigenza del Milan sta preparando la prossima stagione. I rossoneri, infatti, si apprestano a rivoluzionare la squadra in estate: Gazidis vuole mettere in piedi una compagine che guardi al futuro. In questo senso, il Milan ha già messo a segno il primo colpo con l’arrivo di Kalulu. Nella giornata di oggi, invece, i rossoneri hanno annunciato ufficialmente di aver trovato l’accordo con l’attaccante per il rinnovo di contratto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, big ai saluti | “Voglio giocare lì”

Calciomercato Milan, accordo raggiunto | Ufficiale il rinnovo di Colombo

Il Milan in serata ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con l’entourage di Lorenzo Colombo per il rinnovo del contratto. L’attaccante classe 2002, che ha esordito in rossonero nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, si lega al ‘Diavolo’ fino al 2024. Il Milan lo ha annunciato tramite una nota ufficiale: “Siamo lieti di comunicare di aver prolungato il contratto di Lorenzo Colombo fino al 30 giugno 2024. La storia fra il club e Lorenzo, cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, continua”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, proposta a sorpresa di Callejon | I dettagli

Un’ottima notizia per la dirigenza rossonera, che su Colombo ha dimostrato di puntare molto. Anche in ottica estiva, con il Milan che proverà ad attuare la rivoluzione Gazidis, il rinnovo dell’attaccante classe 2002 è positivo. Il Settore Giovanile del club meneghino, negli ultimi anni, ha espresso molti talenti: da Borriello a Cutrone, diversi sono gli attaccanti cresciuti in rossonero.

In serata il Milan ha annunciato tramite un comunicato ufficiale di aver rinnovato il contratto a Lorenzo Colombo: il bomber classe 2002 starà in rossonero fino al 2024.

#ACMilan è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto di Lorenzo Colombo fino al 30 giugno 2024. La storia tra il Milan e Lorenzo, attaccante classe 2002 cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, continua!#SempreMilan pic.twitter.com/u1HRtHYone — AC Milan (@acmilan) June 25, 2020

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: