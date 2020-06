Calciomercato Juventus, Paratici anticipato | L’Arsenal paga la clausola!

La Juventus rischia di essere stata anticipata per uno dei suoi obiettivi: l’Arsenal è pronto ad esercitare la clausola rescissoria.

Il mercato di quest’anno, dopo una stagione complicata come quella in corso, rischia di essere altrettanto difficile. Riuscire a trovare delle opportunità sarà fondamentale per rinforzare la propria rosa. Anche la Juventus, società più in salute della Serie A, dovrà stare molto attenta alle opportunità che nascono sul mercato. A questo riguardo, però, Paratici potrebbe essere già stato anticipato dall’Arsenal. I ‘Gunners’, infatti, si sarebbero convinti ad esercitare la clausola rescissoria.

Calciomercato Juventus, Paratici anticipato | Arsenal pronto a chiudere per Thomas Partey

Uno dei giocatori in orbita Juventus nel prossimo mercato è Thomas Partey. Il centrocampista ghanese ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro nel proprio contratto con l’Atletico Madrid. Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes’, però, l’Arsenal sarebbe disposta ad esercitare la clausola entro il 30 giugno. I ‘Gunners’, in questo modo, riuscirebbero ad anticipare tutta la concorrenza, compresa quella della Juventus.

L’idea Partey di Fabio Paratici potrebbe essere già sfumata. Il ghanese agli ordini di Simeone è cresciuto moltissimo ed ora è considerato fra i migliori interpreti nel suo ruolo. Anche i bianconeri, infatti, avrebbero pensato a lui per aggiungere muscoli e quantità al centrocampo. Questo scatto improvviso dell’Arsenal, però, avrebbe rovinato i piani della Juventus. Ormai appare più probabile che il futuro di Thomas Partey sia in Premier League: ad attenderlo ci sarebbe l’Arsenal di Arteta.

