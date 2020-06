Calciomercato Juventus, calciatore ‘snobbato’ | Raiola chiede chiarezza

La Juventus lavora sul calciomercato ma deve risolvere una questione sul calciatore assistito da Mino Raiola. Il procuratore chiede chiarezza!

Nonostante il ritorno della Serie A, la Juventus continua a lavorare sul calciomercato per programmare al meglio il futuro. I bianconeri sono ancora in lotta per due competizioni, ma resta comunque l’amarezza attuale per le sconfitte in Supercoppa Italiana e Coppa Italia che hanno regalato i primi due trofei della stagione rispettivamente a Lazio e Napoli.

La società vuole cancellare i passi falsi di questi mesi e rendere la propria rosa più adatta allo stile di gioco richiesto dal tecnico Maurizio Sarri, partendo soprattutto dal centrocampo senza dimenticare gli altri reparti in difficoltà. Uno di questi è quello che riguarda le fasce difensive: ad esempio domani la ‘Vecchia Signora’ avrà solo Cuadrado a disposizione come terzino per la sfida con il Lecce.

Calciomercato Juventus, per i terzini si pensa a Emerson Palmieri. Raiola chiede chiarezza per Pellegrini

Tra gli obiettivi dei bianconeri, come riporta Tuttosport, c’è soprattutto Emerson Palmieri. Ci sarebbe già una trattativa impostata con il Chelsea per arrivare all’esterno difensivo italiano, ma ciò potrebbe creare dei problemi riguardo al futuro di Luca Pellegrini. Il classe 1999 potrebbe rientrare a Torino ad agosto, ma Raiola chiede chiarezza.

Se Fabio Paratici dovesse chiudere per Emerson Palmieri e confermare Alex Sandro, Pellegrini non avrebbe spazio e potrebbe trovare una nuova destinazione dopo l’esperienza di Cagliari. Questa volta, però, il suo procuratore potrebbe spingere per una cessione a titolo definitivo e non più in prestito.

Pellegrini ha vissuto fin qui una buona stagione a Cagliari e ha dimostrato di poter diventare un calciatore importante per il futuro.

