Calciomercato Juventus, bomber nel mirino | Sfida all’Inter

La Juventus lavora in chiave mercato per trovare il bomber della prossima stagione e spunta una nuova idea in attacco: sfida all’Inter per il centravanti

Il campionato è ufficialmente ripartito e dopo una giornata la Juventus è già riuscita a prendere tre punti di distanza in più dalla Lazio. Nel frattempo Fabio Paratici è anche al lavoro per costruire la rosa della prossima stagione. Dalla Francia arriva l’indiscrezione secondo cui anche i bianconeri si sarebbero iscritti alla corsa al bomber. Sfida all’Inter.

Calciomercato Juventus, dalla Francia sicuri: la Juventus si iscrive alla corsa ad Aubameyang

Il futuro di Gonzalo Higuain nella Juventus sembrerebbe essere ormai scritto. L’attaccante argentino sembrerebbe non rientrare più nei piani bianconeri ed a fine stagione potrebbe lasciare Torino. Così Fabio Paratici è all’opera per cercare un nuovo bomber per la prossima stagione e sembrerebbe aver messo il mirino in Premier League. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Le 10 sport’, i bianconeri si sarebbero iscritti alla corsa per l’attaccante dell’Arsenal,Pierre-Emerick Aubameyang.

L’attaccante dei ‘gunners’ ha il contratto in scadenza nel 2021 e per ora il rinnovo non è ancora arrivato. Così la squadra del nord di Londra si trova ad un crocevia, rinnovo o addio. Sulle tracce del bomber del Gabon c’è da tempo anche l’Inter, che starebbe pensando al numero 14 di Mikel Arteta come sostituto di Lautaro Martinez, qualora dovesse partire. Ad inserirsi dunque ora ci sarebbe anche la Juventus, che avrebbe richiesto informazioni. Si apre dunque un nuovo derby d’Italia in chiave mercato per il bomber dell’Arsenal.

