L’Inter ha ritrovato subito le prime difficoltà al ritorno in campo dopo tre mesi. È ‘scontro’ tra la società e l’allenatore Antonio Conte!

Non è stato un ritorno in campo da sogno fin qui per l’Inter, che ha collezionato già due delusioni nelle tre gare giocate alla ripresa del calcio in Italia dopo lo stop legato all’emergenza coronavirus. Con il Napoli la prestazione era stata positiva ma sono stati comunque i partenopei ad accedere alla finale di Coppa Italia (poi vinta ai rigori contro la Juventus).

In Serie A, invece, c’è stato il successo con la Sampdoria anche se con qualche brivido finale e poi il pareggio con il Sassuolo di ieri sera che sa di sconfitta. I nerazzurri hanno avuto la possibilità di gestire due volte il vantaggio ma in entrambe le occasioni si sono fatti recuperare.

Calciomercato Inter, Conte sul banco degli imputati: ora il tecnico vuole 4-5 giocatori esperti

Dopo il 3-3 con il Sassuolo, a finire sul banco degli imputati è l’allenatore Antonio Conte visto che con questo pareggio potrebbe dire addio alla lotta scudetto. Alle porte potrebbe esserci un nuovo scontro con la società per il futuro: il tecnico vorrebbe almeno quattro o cinque giocatori già pronti.

La società, invece, non sembrerebbe essere dello stesso avviso. I dirigenti infatti starebbero valutando profili giovani e di prospettiva e un esempio è Sandro Tonali, obiettivo numero uno a centrocampo. Antonio Conte a sua volta continua a insistere su Arturo Vidal, considerato uno dei più adatti al suo gioco.

Beppe Marotta, però, sembrerebbe contrario all’acquisto del cileno e potrebbe esserci un nuovo scontro nei prossimi giorni.

