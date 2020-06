Premier Legue, il tecnico conferma l’infortunio | “Starà fuori per mesi”

Pessime notizie dalla Premier League, dove uno dei protagonisti potrebbe essere costretto ad un lungo stop: l’allenatore non lascia aperte molte speranze.

Dopo tre lunghi mesi di stop, anche la Premier League è tornata in campo: il Liverpool potrà continuare il proprio assalto ad un titolo nazionale che manca da oltre 30 anni. In questo primo turno del campionato inglese, però, sono gli infortuni a tenere banco: non solamente il ‘Kun’ Aguero, adesso anche l’Arsenal perde uno dei suoi protagonisti. Mikel Arteta non lascia spazio all’ottimismo: “Starà fuori per mesi”.

Premier League, infortunio per Martinelli | La rivelazione di Arteta

Il manager dell’Arsenal, in conferenza stampa, ha dato delle pessime notizie sull’infortunio di Gabriel Martinelli: “Ha subito un infortunio al ginocchio scontrandosi con un compagno. I medici stanno valutando l’entità del problema, ma non ci sono buone notizie: il ragazzo non sta bene. Sembra che resterà fuori per mesi”. La Premier League perde un altro dei suoi protagonisti.

L’attaccante brasiliano dell’Arsenal è uno dei più scintillanti astri nascenti del campionato inglese e questo stop potrebbe rallentarne il processo di crescita. Una brutta notizia soprattutto per Arteta, che dovrà aggiungere anche Martinelli a Leno e Pablo Mari in infermeria. I ‘Gunners’ sono alle prese con molti infortuni, che complicano notevolmente l’impresa dell’ex vice di Guardiola di rialzare il club londinese. Gabriel Martinelli -classe 2001- ora dovrà prima conoscere l’entità dell’infortunio al ginocchio e poi dovrà impegnarsi anima e corpo per la riabilitazione.

