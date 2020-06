Serie A, grave infortunio UFFICIALE | Legamenti ko, beffa Juventus

Juventus, pessime notizie da Mandragora: il centrocampista napoletano ha riportato una rottura del legamento crociato, la situazione

Pessime notizie da Udine per la Juventus: il centrocampista bianconero, Rolando Mandragora,ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Fatale l’infortunio rimediato al 52′ nel corso dell’ultima gara di campionato, con il napoletano che è stato costretto a dover lasciare il campo, dopo un anomalo movimento del ginocchio. Gli esami strumentali, questa mattina, hanno evidenziato la rottura del legamento, per il rammarico di Udinese e Juventus. Questa la nota del club: “Udinese Calcio comunica che Rolando Mandragora ha riportato, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati oggi, la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Kulusevski | Accordo fra i club!

Calciomercato Juventus, il ko di Mandragora può cambiare le carte in tavola

Un brutto colpo per le speranze salvezza dei friulani e per le strategie di mercato della Juventus. Il cartellino di Mandragora era stato riscattato dall’Udinese nel corso della precedente estate, ma il club bianconero aveva ancora un diritto di recompra fissato a 26 milioni di euro ed esercitabile sino al termine di questa stagione. Il lungo infortunio, adesso, può cambiare gli scenari: senza contro-riscattare il centrocampista napoletano, Paratici è consapevole di perdere una pedina di scambio importante, da utilizzare nel mercato italiano. Soprattutto, con qualche altra big della Serie A, come si era vociferato nel possibile scambio con la Roma, tra Cristante e Mandragora, o quello con la Fiorentina per Chiesa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sprint per Arthur | Chiusura vicina

Resta da vedere, dunque, che futuro bisognerà attendersi dal mercato della Juventus e dal rientro, fissato nel 2021, di Rolando Mandragora. L’intenzione della dirigenza bianconera potrebbe essere quella di riscattarlo comunque.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Nuova clamorosa destinazione

Juventus, bomber di lusso per il dopo Higuain | Il piano di Paratici

Calciomercato Roma, licenziamento Petrachi | Le ultime