In casa Roma negli ultimi giorni sta tenendo banco il caso Petrachi con il possibile licenziamento dell’ormai ex direttore sportivo dei giallorossi: le ultime

Non è finita qui. Come svelato da Sky Sport continua senza sosta in casa Roma la querelle tra il presidente Pallotta e il direttore Petrachi. Inoltre, il club capitolino starebbe avviando oggi il procedimento per il licenziamento per giusta causa nei confronti dell’ex ormai direttore sportivo dei giallorossi.

Roma, clima rovente tra Pallotta e Petrachi

Le fasi potrebbe portare al licenziamento per giusta causa che potrebbe avvenire nelle prossime ore. La procedura partirà con le contestazioni disciplinari ai sensi dello statuto dei lavoratori con lo stesso Petrachi che potrebbe impugnare il tutto.

Successivamente la Roma deciderà la migliore sanzione da adottare, che secondo quanto svelato da Sky Sport sarebbe proprio quella del licenziamento: le altre due possibilità sono una riduzione dello stipendio oppure la reintegrazione.

Anche lo stesso allenatore della Roma, Fonseca, alla vigilia della sfida di Serie A con la Sampdoria ai microfoni di Roma Tv ha svelato: “Non voglio parlare di questa situazione. Bisogna restare uniti, la squadra è concentrata sulla partita. Dobbiamo pensare solo a quello”.

Non finiscono i problemi in casa Roma con numerose polemiche fuori dal campo per quanto riguarda il futuro di Petrachi.

