Calciomercato Milan, colpo in attacco | Scambio alla pari

Il Milan continua a lavorare per il fronte offensivo con innesti di valore in vista della prossima stagione: a breve potrebbe arrivare l’ufficialità in attacco

Cambiare per ritrovare entusiasmo e senso del gol. E così è successo nell’ultima stagione in casa Milan con un’operazione davvero avvincente, seppur momentaneamente in prestito. Da una parte il croato Ante Rebic, arrivato nell’affare che ha visto il passaggio Andre Silva all’Eintracht di Francoforte, protagonista con sette gol nelle ultime otto partite di Serie A in maglia rossonera. Momento favorevole anche per l’attaccante portoghese, che ha messo a segno ben 7 reti nelle ultime nove partite con il club tedesco.

Calciomercato Milan, scambio Rebic-Silva a titolo definitivo

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” il Milan potrebbe discutere dell’acquisto a titolo definitivo di Rebic con Silva che passerà per intero all’Eintracht di Francoforte. La società rossonera avrebbe così in rosa un giocatore completo, autore di ottime prove soprattutto a partire dal 2020 dopo un inizio di stagione un po’ deludente. Il croato è uscito alla distanza con il lavoro certosino di Stefano Pioli, che lo ha messo nelle condizioni di far bene dopo l’arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic.

In Germania ha ritrovato voglia ed entusiasmo il centravanti portoghese, molto amico di Cristiano Ronaldo, pronto a sposare per tanti anni il progetto del club tedesco. Percorso inverso, ma davvero decisivo per il prosieguo delle loro rispettive carriere.

Il Milan continua ad essere protagonista con valutazioni effettive per la rosa rossonera che verrà a partire dalla prossima stagione.

