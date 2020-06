Calciomercato, contatti a sorpresa | Da Zidane ‘scippo’ a Messi e alla Juve

Sulla strada della Juventus per uno degli obiettivi a centrocampo potrebbe esserci Zidane: il Real Madrid è pronto ad anticipare tutti

Quando si parla del mercato, in particolare se i protagonisti sono top player, bisogna sempre riporre grande attenzione nel Real Madrid. Come sul campo da gioco, anche sul mercato le ‘Merengues’ partecipano per averla vinta sempre. Pure questa estate il club iberico rischia di essere una presenza ingombrante: Zidane vorrebbe anticipare Juventus e Barcellona sul centrocampista. Uno degli obiettivi principali di Paratici, quindi, potrebbe sfumare a causa dell’inserimento del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, anche Zidane vuole Thiago Alcantara | Pronti 40 milioni!

Uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla Juventus è Thiago Alcantara, che non rinnoverà con il Bayern Monaco e andrà in scadenza nel 2021. Una situazione contrattuale che ha fatto precipitare il valore del centrocampista spagnolo, rendendolo uno dei giocatori più desiderati d’Europa. Come riportato da ‘Diario Gol’, il Real Madrid vorrebbe anticipare tutti su Thiago Alcantara con un’offerta da 40 milioni per i bavarese. L’obiettivo delle Merengues è duplice: rinforzare la propria compagine ed evitare che una diretta concorrente possa arrivare allo spagnolo.

Non è solamente la Juventus ad ambire a Thiago Alcantara, ma anche il Barcellona. I catalani starebbero valutando l’idea di riaccogliere tra le proprie fila il figlio prodigo: il centrocampista del Bayern, infatti, è cresciuto nelle giovanili blaugrana. Il rischio più grande per la Juventus, in ogni caso, rimane il Real Madrid. Sono le ‘Merengues’ il club più attrezzato per accontentare le pretese dei bavaresi per Thiago Alcantara.

La Juventus rischia di vedere sfumare l’idea di arrivare a Thiago Alcantara per ‘colpa’ di Zidane: il Real Madrid vuole strappare il centrocampista ai bianconeri e, soprattutto, al Barcellona.

