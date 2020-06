Calciomercato, dalla Spagna: spogliatoio contro | Assist alla Juve

Diverse difficoltà per la Juventus dopo la ripresa del campionato. Società concentrata sul mercato, caccia al top player!

È stata una stagione particolare fin qui per la Juventus, la società bianconera è ancora al primo posto in classifica e può dire la sua in questo finale acceso di campionato che prevede una lotta con la Lazio e probabilmente anche con l’Inter. La compagine allenata da Maurizio Sarri, però, ha già fallito due obiettivi fin qui: ovvero la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Le prestazioni poco convincenti hanno dato subito del lavoro alla società, che si è mossa principalmente per il centrocampo ma i colpi saranno effettuati in ogni reparto. Le difficoltà sono arrivate anche sulle fasce difensive e probabilmente venerdì la Juventus avrà solo Cuadrado a disposizione come terzino.

Calciomercato Juventus, torna di moda l’idea Marcelo: il brasiliano ha lo spogliatoio contro

Per rinforzare notevolmente la fascia sinistra, dove attualmente possono agire Alex Sandro e De Sciglio, torna di moda l’idea Marcelo. Il brasiliano starebbe vivendo una situazione particolare con il Real Madrid, club con il quale ha un contratto in scadenza nel 2022.

Secondo quanto riportato da Don Diario, il calciatore classe 1988 avrebbe lo spogliatoio contro e non è escluso un addio nei prossimi mesi. Dalla Spagna rivelano che la concorrenza con Ferland Mendy potrebbe facilitare una sua partenza.

Marcelo è cercato da ormai diverso tempo dalla Juventus, dove ritroverebbe il suo grande amico Ronaldo, e la società bianconera potrebbe sfruttare questa situazione per fornire un po’ di qualità ed esperienza in più alla propria difesa.

