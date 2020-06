Calciomercato Juventus, futuro Kulusevski | Accordo fra i club!

Il prestito di Kulusevski con il Parma termina il prossimo 30 giugno: la Juventus ha deciso cosa fare dello svedese ed ha trovato l’accordo con i Ducali.

Acquistato dalla Juventus a gennaio per 35 milioni più 9 di bonus dall’Atalanta, Kulusevski è rimasto in prestito al Parma. Lo svedese classe 2000, però, potrebbe far comodo fin da subito ai bianconeri che a centrocampo hanno un gran bisogno del suo dinamismo. Kulusevski, inoltre, ha dimostrato di saper essere importante in zona gol -con la rete di ieri sera è a quota 6 in campionato- e una maggiore presenza dei centrocampisti nell’area avversaria è quello che manca alla Juventus di Sarri. Il prestito dello svedese con il Parma termina il prossimo 30 giugno e le due società hanno trovato l’accordo per il futuro prossimo.

Calciomercato Juventus, accordo con il Parma | Prolungato il prestito di Kulusevski

Secondo quanto riferito dalle fonti di ‘Calciomercato.it‘, la Juventus avrebbe trovato l’accordo con il Parma per prolungare il prestito di Kulusevski fino al termine della stagione. Attualmente, infatti, il prestito con i Ducali terminerebbe al 30 giugno, come pattuito ad inizio stagione con l’Atalanta. Se l’accordo fra i due club verrà confermato, lo svedese classe 2000 potrà raggiungere la Juventus dal 2 agosto 2020, cioè al termine della stagione 2019/2020. Ieri sera Kulusevski è stato protagonista di un’ottima partita con la maglia del Parma, dove ha trovato anche il sesto centro in Serie A: niente male per un ragazzo di soli 20 anni.

Accordo raggiunto fra Juventus e Parma: Kulusevski terminerà la stagione in Emilia prima di raggiungere i suoi nuovi compagni a Torino.

