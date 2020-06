Calciomercato Juventus, nuova ipotesi per il futuro | Può arrivare a zero

La Juventus è concentrata sul mercato e studia i colpi per il futuro. In arrivo l’occasione a parametro zero: Fabio Paratici ci pensa!

È ritornato ormai da più di dieci giorni il calcio in Italia dopo lo stop legato al coronavirus, ma le squadre non dimenticano il calciomercato. Per tre mesi si è parlato esclusivamente di trattative e scambi e le società si sono portate avanti con il lavoro che riguarda la prossima sessione di mercato.

La Juventus è una delle più attive e al momento è concentrata principalmente sullo scambio con il Barcellona che coinvolge Arthur e Pjanic, ma ciò non esclude altri colpi per provare a crescere dopo una stagione che per ora ha fatto registrare diversi alti e bassi, proprio per la mancanza di qualità in mezzo al campo.

Calciomercato Juventus, torna di moda Draxler: può arrivare a zero tra un anno!

La società bianconera, nel frattempo, può iniziare a fare un pensiero anche su Julian Draxler per il futuro. Il tedesco è stato cercato già in passato dalla ‘Vecchia Signora’ ma poi si trasferì al PSG. Con i francesi non è andata benissimo e, secondo quanto riportato dalla Bild, dovrebbe essere l’ultimo anno in Ligue 1 per l’ex Wolfsburg.

Il suo contratto scadrà tra un anno e successivamente sarà libero di trasferirsi a qualsiasi squadra a parametro zero. Per questo potrebbe farsi nuovamente avanti la Juventus, che va a caccia di giocatori di qualità.

Potrebbe essere una buona occasione per Draxler, visto che la Serie A sarebbe l’ideale per cercare di riscattarsi e tornare a incantare come qualche anno fa.

