Continua l’assalto della Juventus per rinforzare la zona centrale di campo con un innesto di qualità assoluta. Arthur sarebbe davvero ad un passo, ci siamo

La Juventus non intende fermarsi proprio ora. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, il club bianconero vorrebbe incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa a disposizione, soprattutto per quanto riguarda la zona centrale del campo.

Calciomercato Juventus, Arthur ad un passo

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport” la Juventus è vicinissima al centrocampista brasiliano Arthur: mancherebbe soltanto il suo ok definitivo per l’operazione. Nella giornata di ieri lo stesso giocatore è sceso in campo con la maglia del Barcellona contro l’Athletic Bilbao senza brillare più di tanto. Ora il suo futuro potrebbe essere così in Serie A con Sarri che sarebbe contentissimo dell’arrivo del talentuoso sudamericano.

Inoltre, “Tuttosport” ha svelato anche le cifre dell’affare che prevede uno scambio alla pari tra Arthur e Pjanic, valutati entrambi 70 milioni, più un conguaglio di 10 milioni della Juventus in favore del Barcellona come riportato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport”, ma il club bianconero cercherà uno sconto nei prossimi giorni.

La trattativa prosegue a gonfie vele con la Juve pronta a chiudere il primo vero colpo di mercato in vista della prossima stagione.

