Calciomercato Inter, non vuole giocare con Mourinho | C’è lo scambio!

È rottura tra Ndombele ed Josè Mourinho, ora il calciatore vuole lasciare il Tottenham. Occasione per l’Inter: idea scambio più soldi

Le indiscrezioni che arrivano dalla Francia hanno del clamoroso. Secondo quanto riportato da Telefoot, infatti, sarebbe rottura totale tra Tanguy Ndombele, centrocampista francese del Tottenham, e Josè Mourinho. Al seguito delle numerose esclusioni dalla formazione iniziale e delle recenti dichiarazioni dello ‘Special One’ nei suoi confronti (“Può impressionare soltanto su Youtube, se lo guardi da vicino non c’è abbastanza per giustificarne il prezzo”) il ventitreenne avrebbe deciso di cambiare aria dopo una sola stagione in quel di Londra. E così, dopo l’ennesima esclusione da parte del tecnico, il calciatore gli avrebbe comunicato di non voler giocare con lui. Un’occasione, questa, per un club come l’Inter.

Ndombele-Inter, scambio con Vecino più soldi

I nerazzurri, che con il Tottenham hanno già portato a buon fine la trattativa per Eriksen a gennaio, potrebbero provare a tessere una nuova trama con gli inglesi per rinforzare il centrocampo. Ndombele, uno dei migliori profili in circolazione nella zona mediana, ha un valore di mercato molto alto (il Tottenham lo ha pagato 60 milioni circa) ma i nerazzurri potrebbero avere le carte giuste per provare a sgonfiare il prezzo. Marotta potrebbe infatti mettere sul piatto una convincente contropartita, Matias Vecino. Ecco quindi la possibile idea di uno scambio con l’uruguaiano più soldi per arrivare a Ndombele.

Ci sarà di sicuro una folta concorrenza per l’Inter qualora volesse scendere in campo per acquistare il giovane francese, ma potrebbe valerne la pena. Il centrocampo nerazzurro accoglierebbe un campione di grande calibro utile per il presente e per il futuro.

