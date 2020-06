Milan, comunicato ufficiale sull’infortunio | “Tornerà fra 4 mesi”

Dopo la vittoria di Lecce, è tempo di verdetti per il Milan: l’intervento del rossonero è andato a buon fine, ora 4 mesi per il rientro in campo.

La ripartenza della Serie A ha sorriso al Milan, che ha sbancato il ‘Via del Mare’ vincendo per 4-1 contro il Lecce. Una buona prestazione dei rossoneri, in particolare per i giocatori offensivi: oltre a Rebic anche Leao è tornato in gol. Nella giornata di oggi, invece, Musacchio si è sottoposto all’intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. Il Milan ha comunicato i tempi di recupero dell’argentino.

Milan, Musacchio operato alla caviglia | Il comunicato ufficiale

Il Milan, tramite una nota ufficiale, ha comunicato i tempi di recupero di Mateo Musacchio: il difensore argentino si portava dietro un problema alla caviglia da diversi mesi. “Nella giornata odierna Musacchio è stato operato in artroscopia alla caviglia sinistra dal Prof. Cugat. Il chirurgo è soddisfatto dell’esito dell’intervento. I tempi per il recupero sono stimati in 4 mesi, salvo complicazioni”. Il centrale argentino stava trovando sempre più spazio prima dello stop per il ‘Coronavirus’ e, al fianco di Romagnoli, stava riuscendo a garantire più sicurezza ai rossoneri.

L’intervento in artroscopia a Mateo Musacchio è riuscito perfettamente, nella giornata di oggi il Milan ha comunicato che il tempo di recupero stimato è di 4 mesi.

RM

