Juventus, Douglas Costa perde la testa | Litigio con un tifoso

Ambiente caldo in casa Juventus, finito nel mirino di un tifoso, Douglas Costa non ha esitato a replicare su Twitter.

Nonostante la vittoria arrivata contro il Bologna, l’ambiente in casa Juventus non sembra essersi rasserenato. E dai social network arriva un nuovo problema, che coinvolge questa volta Douglas Costa. Il brasiliano è finito nel mirino di un tifoso su Twitter e non ha esitato a replicare.

Juventus, lite sui social: Douglas Costa contro un tifoso

La polemica è scoppiata su Twitter, con un tifoso bianconero che ha invitato il giocatore brasiliano a dedicarsi ai social facendo un altro video su Tik Tok, aggiungendo la frase “Stai sotto a un treno”. Parole che il giocatore non ha preso bene e a cui ha deciso di replicare offendendo in portoghese il tifoso.

Vai tu e tua irmã para o caralho fdp — Douglas Costa (@douglascosta) June 22, 2020

Quest’ultimo ha deciso di replicare, dichiarando di voler segnalare alla stessa Juventus le parole offensive dell’ala brasiliana. Uno stile, a suo dire, non da Juventus. Non sono mancati però i commenti a sostegno del giocatore bianconero e le critiche nei confronti dell’autore del tweet.

Lanciare il sasso e nascondere la mano..

Prima offendi e poi ti lamenti.. — *Maria* (@MariaC08220254) June 23, 2020

"Guarda mamma, non sono abituato che qualcuno mi risponda per le rime.

Non è giusto, voglio prendere per il culo senza incassare risposte, non le reggo.

Ora lo dico alla maestra, sono tutti così cattivi con me" — Sgang19 (@Sgang198) June 23, 2020

