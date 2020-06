Inter e Milan, novità per il nuovo stadio | Accordo col Comune

È una giornata importante per Inter e Milan: le due società, nell’incontro di oggi, avrebbero trovato l’accordo con il Comune di Milano per il nuovo stadio.

Dopo aver giocato nei giorni scorsi, la partita più importante per Inter e Milan si è spostata in un’altra sede. In particolare a Palazzo Marino, dove oggi si è tenuto l’incontro fra i due club meneghini ed il Comune di Milano. Sul tavolo c’era la questione nuovo stadio: un tema molto caro a Milan ed Inter, che vorrebbero sostituire ‘San Siro’ con un impianto avanguardistico.

Inter e Milan, incontro positivo con il Comune | Accordo per il nuovo stadio!

Nella giornata di oggi sarebbe stato compiuto un grande passo in avanti per il nuovo stadio di Inter e Milan. L’incontro con il Comune di Milano, come rivelato da ‘AffariItaliani”, sarebbe stato positivo. Al meeting erano presenti il presidente rossonero Paolo Scaroni, l’ad nerazzurro Antonello e gli assessori comunali Pierfrancesco Maran e Roberta Guaineri. Inter e Milan avrebbero raggiunto un accordo con il Comune di Milano per il nuovo stadio: le due società avrebbero concordato con la riduzione delle volumetrie richiesta dagli assessori comunali. Lo stadio di ‘San Siro’ rappresenta sempre di più il passato dei due club meneghini, il futuro si apre verso una nuova struttura.

Buone notizie per il nuovo stadio di Inter e Milan: le due società oggi avrebbero raggiunto un accordo con il Comune di Milano.

