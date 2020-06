L’Inter ha individuato in Gabriel Jesus un potenziale erede di Lautaro Martinez. Guardiola potrebbe ‘provocare’ i nerazzurri chiedendo in cambio l’attaccante argentino o Eriksen

Nessun accordo al momento tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez nonostante il pressing senza sosta del club blaugrana per portarlo alla corte di Messi. La clausola da 111 milioni di euro del ‘Toro’ è in scadenza il prossimo 7 luglio, come confermato dall’Ad Marotta a Calciomercato.it. Il club campione di Spagna non riesce al momento ad accontentare le richieste dei nerazzurri, che chiedono almeno 90 milioni di euro cash oltre ad una possibile contropartita. Marotta è stato possibilista ieri nel pre-gara di Inter-Sampdoria per la permanenza a Milano dell’ex Racing, anche se la dirigenza di Viale della Liberazione setaccia comunque il mercato alla ricerca di un’alternativa in caso d’addio del nazionale albiceleste.

Inter, richiesta shock di Guardiola: Lautaro o Eriksen per Gabriel Jesus

Un obiettivo tornato di moda nella lista degli acquisti dell’Inter è Gabriel Jesus, che in Italia stuzzica pure la fantasia della rivale Juventus. L’attaccante brasiliano piace anche a Conte oltre alla dirigenza, anche se l’ostacolo per il sodalizio di Suning si chiama Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo non ha intenzione di lasciare il Manchester City nonostante la squalifica in Europa e ha messo Gabriel Jesus nella lista degli incedibili. Servirà un’offerta davvero fuori mercato e superiore ai 70 milioni di euro per strapparlo a Guardiola, che comunque potrebbe ‘provocare’ l’inter chiedendo in campo lo stesso Lautaro Martinez o Eriksen.

Due ipotesi difficilmente realizzabili, vista la volontà dell’argentino di raggiungere l’amico e connazionale Messi in caso d’addio all’Inter, oltre alla chiusura della società nerazzurra ad un prematuro divorzio dal fantasista danese. Marotta però non molla la presa e rimane in agguato per Gabriel Jesus.

