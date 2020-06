Coronavirus, UFFICIALE: quattro giocatori positivi anche in Ligue 1!

Il campionato francese ha deciso di non ripartire e chiudere i battenti, ma dalla Ligue 1 arriva la notizia di quattro nuovi positivi

La Francia ha deciso di andare controcorrente per quanto riguarda la ripresa dei campionati post Coronavirus. Infatti, la Ligue 1 e le serie inferiori hanno deciso di chiudere i battenti e non tornare in campo. Nel frattempo però i controlli continuano ed arriva la notizia di quattro membri di un club francese trovati positivi.

Coronavirus, quattro nuovi positivi trovati nel Tolosa

La Ligue 1 non ripartirà ufficialmente, stabilendo l’assegnazione dello scudetto e le retrocessioni prendendo come definitiva la classifica dell’ultima giornata. Tra le sfortunate retrocesse c’è anche il Tolosa, che molto probabilmente avrebbe terminato all’ultimo posto anche in caso di svolgimento regolare del torneo visto l’ultimo posto e la grande distanza dalle altre. Nonostante ciò, la squadra francese ha ripreso le attività di allenamento, ma è arrivata la brutta sorpresa. Infatti, secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Tolosa, durante i controlli sarebbero spuntati quattro membri positivi al Coronavirus. Adesso i giocatori trovati positivi saranno tenuti in quarantena e tra sei giorni verranno effettuati nuovi test.

Dunque oltre al danno della retrocessione arriva anche la beffa dei giocatori trovati positivi. A renderlo noto è stata proprio la società francese con un comunicato ufficiale sul proprio sito nella quale riferisce la situazione e le misure adottate nel rispetto delle regole imposte. Inoltre, nel comunicato sono presenti anche le dichiarazioni del medico sociale, che spiega l’attuazione dei protocolli sui giocatori trovati positivi e messi in quarantena.

