Calciomercato Roma, futuro Smalling | Arriva l’annuncio di Solskjaer

Nella conferenza stampa in vista della partita di domani l’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, annuncia il futuro di Smalling

L’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, è da sempre una persona senza peli sulla lingua. Anche questa volta il tecnico dei ‘red devils’ durante la conferenza stampa in vista della partita di domani contro lo Sheffield United ha annunciato quale sarà il futuro di Chris Smalling, difensore in prestito alla Roma. I giallorossi stanno da tempo cercando di trovare il modo di far rimanere il centrale inglese nella capitale italiana ed ora potrebbe arrivare la vera svolta. Il tecnico norvegese infatti, alla domanda se il prestito di Smalling potrebbe essere prolungato ha risposto: “Credo di si. Speriamo tutto si risolva. Finora i prestiti hanno funzionato come volevamo”. Un annuncio importante che fa ben sperare i tifosi giallorossi e l’allenatore Fonseca che sarà sicuramente felice di avere in rosa un giocatore come l’esperto difensore.

