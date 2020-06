Il futuro di Zlatan Ibrahimovic sembrerebbe essere ormai lontano dal Milan: per l’attaccante svedese spunta la clamorosa ipotesi per chiudere la carriera

Dopo sei mesi nuovamente con la maglia del Milan, Zlatan Ibrahimovic è ormai vicino a dire addio di nuovo e stavolta definitivamente. Per il bomber svedese sembrerebbe aprirsi una clamorosa pista per la prossima stagione. Chiuderebbe la carriera in un top club europeo

Calciomercato Milan, addio Ibrahimovic: sacrificio economico per andare al Real Madrid

A gennaio il ritorno di Zlatan Ibrahimovic viene accolto con grande entusiasmo dai tifosi del Milan. L’apporto dello svedese si rivela molto importante per il morale restituito alla squadra più che per i gol, 4 in dieci partite tra campionato e Coppa Italia. Il futuro di ‘Ibracadabra’ però, sembrerebbe ormai segnato e lontano dalla Milano rossonera. Infatti il suo contratto scadrà a fine stagione e ormai sembrerebbero non esserci le motivazioni giuste per il rinnovo. Così per il calciatore svedese potrebbe aprirsi una grande opportunità in Spagna per chiudere la carriera.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, sulle tracce dell’attaccante sembrerebbe esserci il Real Madrid. La squadra ‘blanca’ sembrerebbe essere alla ricerca di una riserva di Karim Benzema senza dover spendere troppo, ed il numero 21 milanista a parametro zero sembrerebbe perfetto. Inoltre, il bomber svedese sarebbe pronto a ridursi l’ingaggio pur di trasferirsi tra i ‘galacticos’. Certamente un’ottima occasione per Ibrahimovic, che potrebbe chiudere la carriera in un grande club e magari in grande stile, vincendo anche la tanto sognata e mai arrivata Champions League.

