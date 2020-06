Calciomercato Juventus, ok di Higuain | Il ‘Pipita’ porta il vice Alex Sandro

Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre in bilico. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus: c’è il sì del giocatore, contropartita interessante

La Juventus continua a lavorare anche in ottica futura cercando innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione. Dopo la vittoria esaltante contro il Bologna, arrivata dopo diversi malumori a causa della sconfitta in finale di Coppa Italia, il club bianconero starebbe sempre monitorando la situazione degli acquisti e delle cessioni. Lo stesso attaccante argentino, Gonzalo Higuain, sarebbe uno degli indiziati a partire al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, Ballo-Touré come contropartita

Il nome di Gonzalo Higuain sarebbe finito nei radar del Monaco, club di Ligue1, che avrebbe anche strappato il sì del centravanti sudamericano sulla base di un biennale da 6 milioni a stagione più bonus. Nei continui contatti con il club monegasco sarebbe spuntato anche il nome del terzino sinistro francese, Fodé Ballo-Touré, classe 1997, che ha collezionato ben 1946 minuti in questa stagione.

La Juventus vorrebbe rinforzarsi, soprattutto sulle corsie esterne con profili davvero interessanti da mettere a disposizione di Maurizio Sarri. I bianconeri pensano al futuro per cercare di incrementare il tasso tecnico della rosa.

Con il possibile addio di Gonzalo Higuain in direzione Montecarlo, ecco che l’attaccante argentino potrebbe “regalare” un colpo in entrata per la Juventus.

