La Juventus continua la sua caccia ai talenti per il prossimo calciomercato: affare in chiusura per l’attacco

La vittoria sul Bologna scaccia via i pensieri negativi nati dopo la sconfitta in finale di Tim Cup contro il Napoli. Lo scudetto rimane l’obiettivo primario così come il calciomercato che, in vista del 2020/21, regalerà non pochi cambiamenti alla rosa allenata da Sarri. In tal senso, dalla Spagna, danno in chiusura un colpo per l’attacco: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, colpo in attacco: occhi in Portogallo

Secondo quanto riferito dal portale ‘Todofichajes.com‘, la Juventus sarebbe pronta a chiudere il colpo Fabio Silva. Il talento del Porto, approdato in questa stagione in prima squadra, ha messo a segno una rete nelle 9 presenze accumulate con i ‘Dragoes’. Il 17enne è dunque tra gli obiettivi primari di Paratici che ha tutta l’intenzione di anticipare la concorrenza, chiudendo l’acquisto prima della riapertura del calciomercato estivo.

Il classe 2002, già paragonato a Cristiano Ronaldo, piace a diversi top club europei ma la Juventus, in tal senso, sarebbe in vantaggio e pronta a concludere la trattativa. In casa Porto la crisi economica si è fatta sentire ed in estate il club dovrà mettere sul mercato alcuni dei suoi talenti per risanare il bilancio. Ecco perchè la trattativa potrebbe andare a buon fine ed anche in tempi brevi.

La Juventus punta Fabio Silva: il portoghese può essere l’arma in più per la prossima annata.

