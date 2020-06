Calciomercato, non solo Arthur | Ultimatum Barcellona, chance Juventus

Barcellona, Messi spera in una svolta da parte di de Jong, altrimenti può essere addio: la Juventus avrebbe già contattato l’entourage dell’olandese.

Oltre a Matthijs de Ligt, Frankie de Jong è stata l’altra grande cessione dell’Ajax nel corso dello scorso calciomercato estivo. Il centrocampista aveva attirato su di sé l’interesse dei principali club europei, ma alla fine a spuntarla è stato il Barcellona. Le prestazioni del nazionale olandese in Catalogna, però, non sono state le stesse offerte con la maglia del club di Amsterdam.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, esonero Sarri | “Al 99% non allenerà più la Juve”

LEGGI ANCHE >>> Juventus, un altro infortunio | Ora è emergenza per Sarri!

Calciomercato Juventus, Messi può scaricare de Jong

Ecco allora che queste ultime gare stagionali, potrebbero rappresentare una sorta di ultimatum per il giocatore olandese. Come riferisce ‘Don Balon’, Messi si aspetta molto dal ragazzo e si augura una repentina crescita, già in questo finale di stagione, che deciderà il futuro di tanti elementi di casa Barcellona. Uno potrebbe essere Arthur, con Paratici che ha confermato i contatti con il Barcellona. Il brasiliano è uno dei nomi più caldi e potrebbe rientrare nell’affare con la Juventus che porterebbe Pjanic in Spagna. E novità, da questo punto di vista, potrebbero arrivare già questa settimana.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

‘Don Balon’ sottolinea però che anche per de Jong il futuro appare incerto. Messi e la società hanno fiducia nei suoi confronti, ma se il rendimento non dovesse essere quello atteso, allora non è da escludere una sua partenza. Ecco perché queste gare potrebbero rappresentare per lui un vero e proprio ultimatum. E in tal caso in pole position ci sarebbe la Juventus che, secondo quanto affermano dalla Spagna, si sarebbe già messa in contatto con l’entourage del giovane olandese.

Il centrocampista è stato seguito con attenzione già quando militava nell’Ajax, ma oltre ai bianconeri le pretendenti non mancano. Il ragazzo è apprezzato da tante big d’Europa e il Barcellona non farebbe fatica a trovare un acquirente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vendetta Barcellona | Ecco il nuovo bomber!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo dal Barcellona | Sfida a Juve e Inter