Calciomercato Juventus, colpo Arthur | Le cifre dell’accordo

Calciomercato Juventus, accordo trovato con il Barcellona per Arthur: le cifre dell’affare secondo i colleghi di Sky Sport News

Dopo giorni di attesa, è arrivata la fumata bianca: Juventus e Barcellona hanno trovato l’accordo per il trasferimento del centrocampista carioca Arthur, per una cifra intorno agli 80 milioni di euro. A rivelarlo è il media ‘Sky Sport News’, che annuncia dell’ormai intesa tra i due club per la definizione dell’affare. Resta da capire, adesso, la volontà dello stesso calciatore, dato che manca ancora il suo consenso per la chiusura totale dell’affare.

Calciomercato Juventus, accordo con il Barcellona per Arthur: si attende il sì del calciatore

Nonostante Arthur abbia espresso a più riprese la propria volontà di restare al Barcellona, il centrocampista brasiliano potrebbe presto cambiare idea. Non solo per l’accordo ormai raggiunto tra la Juventus ed il club catalano, ma anche perché l’offerta contrattuale propostagli dai bianconeri raggiungerebbe i 5 milioni di euro annui. Intanto, stasera il brasiliano sarà regolarmente in campo per la gara contro l’Athletic Bilbao, ma Paratici conta di chiudere l’operazione il prima possibile.

E allora non resta che attendere un cenno del calciatore: alla Juventus e al Barcellona attendono soltanto di incassare il consenso di Arthur per la chiusura dell’operazione.

