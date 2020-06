Juventus, un altro infortunio | Ora è emergenza per Sarri!

Un altra grana per Maurizio Sarri: la Juventus ha subito un altro infortunio pesante nel corso del match con il Bologna, ora è emergenza.

Da quando siede sulla panchina della Juventus, questo è il momento più complicato per Maurizio Sarri. La sconfitta in finale di Coppa Italia non è stata digerita dalla dirigenza bianconera, che non dimentica anche la debacle in Supercoppa italiana contro la Lazio. Il ritorno della Serie A, poi, ha portato un nuovo infortunio per la compagine di Sarri: il rischio ora è quello di un’emergenza a livello di organico.

Juventus, infortunio muscolare per De Sciglio | Emergenza sulla fasce!

Nel secondo tempo della partita di Serie A fra Bologna e Juventus, si è fermato Mattia De Sciglio. L’esterno azzurro ha sofferto di un infortunio muscolare e ha chiesto immediatamente il cambio: ora Maurizio Sarri si trova a fronteggiare un’emergenza sulla fascia sinistra. Con Alex Sandro già infortunato, infatti, il forfait di De Sciglio per la Juventus significa non avere più nessun giocatore di ruolo per la corsia mancina. Non bastavano le voci di mercato per De Sciglio, ora arriva l’ennesimo infortunio muscolare. A complicare ulteriormente la situazione per il tecnico della Juventus è arrivata anche l’espulsione di Danilo. Entrato proprio al posto dell’infortunato De Sciglio, il brasiliano si è reso protagonista di una prestazione disastrosa: in meno di dieci minuti ha collezionato prima un cartellino giallo e poi il rosso. I bianconeri in emergenza totale per le prossime partite.

Brutte notizie per Sarri: infortunio muscolare per De Sciglio ed espulsione per Danilo, ora la Juventus è in emergenza sulle corsia sinistra!

RM

