Asse Juventus-Manchester City: Guardiola sulle tracce di Alex Sandro, i bianconeri in cambio potrebbero chiedere Mendy

Una Juventus che potrebbe cambiare pelle nella prossima stagione e non solo in panchina, con la conferma di Sarri legata ai risultati del finale di campionato e della fase ad eliminazione diretta della Champions League ad agosto. Sul mercato si preannunciano tante novità in ogni settore del campo, con Paratici e Nedved pronti ad intervenire anche nel settore difensivo e in particolare sulle corsie esterne. De Sciglio resta sul mercato e oltre al Barcellona l’ex Milan viene seguito con attenzione pure dal PSG. Cuadrado e Danilo saranno riconfermati, mentre per Alex Sandro la situazione può cambiare nel corso dell’estate.

Juventus, scambio Alex Sandro-Mendy con Guardiola

Il nazionale brasiliano non è ufficialmente in vendita, ma un’offerta allettante può ribaltare lo scenario con la dirigenza della Continassa che fiuterebbe una corposa plusvalenza. Alex Sandro ha diverse pretendenti in giro per l’Europa: dallo stesso Paris Saint-Germain, passando per Chelsea e Manchester City. La Juve potrebbe intavolare delle maxi operazioni per raggiungere determinati obiettivi in entrata, con l’ex Porto pedina preziosa in questo scenario. Il mancino classe ’91 è molto stimato da Guardiola, intenzionato a restare alla guida dei ‘Citizens’ fino alla scadenza del contratto nel 2021 malgrado l’esclusione dei campioni d’Inghilterra la prossima stagione dalle competizioni internazionali. La Juventus valuterebbe intorno ai 40 milioni di euro il cartellino di Alex Sandro e per rimpiazzarlo nella rosa bianconera potrebbe pensare ad uno scambio alla pari per Benjamin Mendy con il City. I due terzini hanno una valutazione simile, con le parti che andrebbero a replicare l’operazione Danilo-Cancelo della scorsa estate.

Paratici in casa Manchester City segue con particolare interesse Gabriel Jesus in attacco, obiettivo però difficile da centrare viste le resistenze di Guardiola. Mendy invece potrebbe essere più alla portata della ‘Vecchia Signora’ in un’ipotetica operazione con Alex Sandro.

