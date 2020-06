Napoli, Callejon annuncia il rinnovo sui propri profili social, ma è un fake: la reazione della moglie non lascia spazio all’immaginazione

Al Napoli è dal 2013, da quando Rafa Benitez lo chiamò a far parte della sua esperienza in azzurro. Arrivò con un po’ di scetticismo, soprattutto quando scelse quel numero 7 appartenuto ad Edinson Cavani fino a qualche settimana prima. Adesso, Callejon è una delle colonne di questo Napoli, una delle pagina di storia di un club che ha vissuto la propria golden age nell’ultimo decennio. Eppure, la relazione tra lo spagnolo e la società partenopea sembra essere arrivata al capolinea, colpevole un rinnovo che tarda ancora ad arrivare. E intanto, sui social un Callejon che annuncia la propria permanenza al Napoli c’è già, peccato però non sia quello originale.

Callejon rinnova con il Napoli, ma è un fake: la moglie va su tutte le furie

Un messaggio lunghissimo, pieno zeppo di frasi d’amore verso la città di Napoli e la maglia azzurra: così il profilo fake di José Maria Callejon annunciava il proprio rinnovo di contratto con la società di Aurelio De Laurentiis. Un post che ha suscitato le furie di Marta Ponsati, moglie dell’esterno spagnolo, che con una serie di stories ha smascherato il falso è stigmatizzato in maniera polemica: “Quanto poco conosci di José, per mettergli in bocca certe parole…”. Un messaggio forte e chiaro che aggiunge un altro capitolo alla telenovela, mentre i tifosi attendono il rinnovo dello spagnolo tanto quanto quello di Dries Mertens. E chissà se Aurelio De Laurentiis, alla luce delle sue recenti intervista, si troverà a sedere nuovamente al tavolo delle trattative per trattenere uno dei giocatori più importanti della storia recente del Napoli.

