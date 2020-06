Calciomercato, che assist al Milan | Zidane dice no!

Dopo una brutta stagione, arriva una novità che potrebbe accelerare la crescita del Milan che vuole risalire. Zidane dice no!

Non è stata una grande stagione per il Milan fin qui, che è partita male e dopo diversi passi falsi ha da subito abbandonato la lotta per un posto in Champions League. La società rossonera è distante ormai 15 punti dall’Atalanta, divario troppo ampio da colmare nelle 12 gare rimanenti.

Ora l’unico obiettivo sembrerebbe ormai quello riguardante l’Europa League, che è ancora raggiungibile in questo rush finale di campionato. Ci sono attualmente solo due lunghezze di distanza dal Verona che occupa la settima posizione e può essere ancora raggiunta. La società nel frattempo vuole ancora di più nel futuro e lavora già per il prossimo calciomercato.

Calciomercato Milan, cessione Theo Hernandez: il Real Madrid si tira fuori

Un calciatore che ha incantato ed è stato probabilmente il migliore in questi mesi è Theo Hernandez. Il francese è arrivato dal Real Madrid come scommessa e ha incantato tutti grazie alle sue 25 presenze e 6 reti.

In questi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno di fiamma dei Blancos verso il terzino sinistro, ma ciò non dovrebbe verificarsi. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, Zinedine Zidane non vorrebbe più avere a che fare con Hernandez dopo aver avuto qualche disappunto in allenamento nelle scorse stagioni.

Dalla Spagna dicono anche che, qualora Zidane dovesse diventare ct della Francia, non convocherebbe il terzino del Milan.

