Calciomercato Milan, colpo top da Madrid | Si prova a chiudere

Il Milan, in vista del calciomercato estivo, guarda al 2020/21 focalizzandosi su un colpo di spessore in attacco: i rossoneri provano a chiudere l’affare

Il ritorno in campo per il campionato di Serie A passa dalla complessa trasferta di Lecce. Le ambizioni del Milan di Pioli si limitano ad un posto per la prossima Europa League mentre il futuro in casa rossonera potrebbe rivelare diverse sorprese in ottica calciomercato. Ecco che i dirigenti del club meneghino avrebbero deciso di spingere sull’acceleratore e portare a Milanello un grande colpo per l’attacco: i possibili scenari.

Calciomercato Milan, l’agente del top player in Italia: i dettagli

Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. La volontà del Milan è chiara: Luka Jovic è l’obiettivo numero uno per l’attacco del ‘Diavolo’. A riportarlo è ‘Calciomercato.it’ con il portale che sottolinea come la punta serba, arrivata al Real Madrid dodici mesi fa per 60 milioni di euro, potrebbe approdare in prestito in quel di Milanello. Jovic, pallino di Rangnick, è quindi il nome in pole per raccogliere l’eredità di Zlatan Ibrahimovic, sempre più vicino a salutare i colori rossoneri al termine della stagione.

In tal senso, il club di Elliott sarebbe in attesa di incontrare l’agente dell’ex Eintracht Francoforte, Fali Ramadani, con cui discutere i termini della trattativa. Deludente l’annata della punta con le ‘Merengues’ con sole due reti siglate e 2 assist in 24 presenze (770′).

Situazione dunque in divenire, l’approdo di Ramadani può portare ad un’accelerata decisiva: il Milan ha deciso, vuole Jovic come terminale offensivo per la prossima stagione.

