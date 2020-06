Juventus, Sarri-Ronaldo | CR7 ‘devastato’ dall’addio di Allegri

Il rapporto tra la Juventus e Sarri sembrerebbe incrinarsi sempre di più: dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni sul rapporto con Ronaldo e sull’esonero

La Juventus e Maurizio Sarri sembrerebbero sempre più vicini a dirsi addio. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli il malumore è cresciuto, specialmente quello di Cristiano Ronaldo, con il quale l’allenatore non riesce ad avere il giusto feeling. Indiscrezioni importanti arrivano dall’Inghilterra, secondo cui Ronaldo non avrebbe preso bene l’addio di Allegri. Sarri in bilico, ma una condizione per rimanere c’è.

Calciomercato Juventus, tra Sarri e Ronaldo il rapporto non decolla: il portoghese rimpiange Allegri

La Juventus e Maurizio Sarri sembrerebbero non essere più sulla stessa lunghezza d’onda, qualora lo fossero mai stati. La pioggia di critiche è ormai quotidianità per l’allenatore toscano e l’addio diventa sembra più probabile. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’ anche il rapporto con Cristiano Ronaldo non sarebbe tra i migliori.

Infatti, secondo il tabloid inglese, il fenomeno portoghese sarebbe stato profondamente dispiaciuto dell’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, poiché giocare con lui gli piaceva. Questo naturalmente non aiuta il tecnico a mantenere stabile la sua posizione a Torino. Però, sempre secondo la versione online del giornale d’oltre manica, la questione di un possibile esonero sarebbe rimandata a fine stagione. Per rimanere sulla panchina della Juventus insomma, Sarri dovrà vincere almeno un titolo tra Serie A e Champions League. I risultati dunque saranno quelli che decideranno il futuro del tecnico sulla panchina juventina.

