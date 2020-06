Calciomercato, esonero Sarri | “Al 99% non allenerà più la Juve”

Juventus, spunta un’incredibile rivelazione sul possibile esonero di Maurizio Sarri: a divulgarla è stato il giornalista Luca Fausto Momblano nel corso di TopCalcio24

“Da quello che mi risulta, al 99% Sarri non allenerà più la Juventus per la prossima stagione”: parole pronunciate chiaramente dal giornalista Luca Fausto Momblano, che nel corso di TopCalcio24 ha spiegato di tutta l’insoddisfazione della dirigenza bianconera circa l’operato del tecnico toscano. D’altronde, la sconfitta opaca ed anonima rimediata contro il Napoli in finale di Coppa Italia continua a pesare. Soprattutto, se si considera quella di Supercoppa persa lo scorso dicembre. Due finali perse nel giro di un anno, un campionato non esaltante, un gioco completamente assente e il gruppo diviso dall’interno: tutti fattori che hanno posto l’ex tecnico di Napoli e Chelsea sulla graticola.

Juventus, Momblano: “Esonero Sarri, ecco chi sarà il sostituto”

E se il futuro di Maurizio Sarri per Momblano è già segnato, anche quello della Juventus ha caratteri molto chiari: “Se la situazione dovesse continuare a peggiorare – ha spiegato sempre il giornalista nel corso di TopCalcio24 – Paratici e Nedved hanno pronta una soluzione pro-tempore per concludere la stagione, affidando la squadra alla coppia Pirlo-Capello“. Una scelta che avrebbe del clamoroso e che la Juventus adotterebbe solo in casi estremi. Ad ogni modo, per Sarri si tratta di una bocciatura, evitabile soltanto con un cammino esaltante in campionato ed in Champions League in questa strana seconda parte di stagione.

Insomma, riflessioni di una Juventus che sarà: Agnelli dovrà schiarirsi le idee per capire quale futuro imboccare per la sua (Vecchia) Signora, tra addi clamorosi e possibili colpi di scena.

